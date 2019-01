Ein Lkw blieb, nachdem er sich in Ludersdorf-Wilfersdorf verirrt hatte, hängen und wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Ludersdorf wieder flott gemacht.

© FF Ludersdorf

Bereits um 6.30 Uhr in der Früh wurden am Montag die Feuerwehrleute der FF Ludersdorf alarmiert: Ein Lkw war in einem Acker im Kötschmanngraben hängengeblieben und kam nicht mehr weiter. "Der Lkw-Lenker hatte seinem Navi vertraut. Er wollte dann noch umdrehen, doch die Erde war dafür zu weich", berichtet Feuerwehrkommandant Gerald Seidl.