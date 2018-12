Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Präsentation des neuen Fahrplans © Land Steiermark/Gründl

Mit dem neuen Fahrplan werden ab heute, Montag, werktags 22 und somit fast alle Züge, die nach oder von Weiz (ab-)fahren, auch über die Endhaltestelle Weiz Nord geführt. Bisher fuhren auf der Strecke vom Weizer Bahnhof bis Weiz Nord nur acht Züge pro Tag in jede Richtung.

Profitieren sollen vor allem Pendler und Schüler, die mit dem Zug kommen. Zu befürchten sind allerdings öfter längere Wartezeiten an den Stadtkreuzungen, wo der Zug eine Straße quert (vor allem bei der Kreuzung Birkfelder Straße/Kapruner-Generator-Straße).

Wir haben Sie online gefragt, was Sie vom neuen, verdichteten Zugfahrplan in Weiz halten. 33 Prozent sind nicht so begeistert, weil sie dann öfters länger an der Ampel warten müssen. Für 31 Prozent ist der Zug jetzt eine echte Alternative zum Auto. 23 Prozent bleiben trotzdem lieber beim Auto, während 13 Prozent innerhalb der Stadt vor allem aufs Fahrrad oder zu Fuß gehen setzen.

Mehr zum Thema Neuer Fahrplan Anzahl der Züge bis Weiz Nord wird verdreifacht