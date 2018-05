165 Firmlinge stellten sich in Weiz in den Dienst der guten Sache. Zum Teil mit sehr unkonventionellen Methoden.

Sophie Fritsch macht Zuckerwatte für den guten Zweck © Jonas Pregartner

Zwei Tore hat Sandro Kopp geschossen. Fußball, das ist eigentlich nicht so Seines. „Aber für die gute Sache mache ich es gern“, sagt er. Mit jedem erzielten Tor erspielt er zwei Euro. Die kommen Bedürftigen aus der Region zugute. Gesponsert wird das Geld von Bürgermeister Erwin Eggenreich. Gemeinsam mit Kopp kicken sieben weitere Jungs, Firmlinge, wie er. Das Benefiz-Match, das vor dem Europasaal in der Weizer Kapruner-Generator-Straße stattfindet, ist Teil einer Firmlings-Sozialaktion. Neben Kopp und seinen Kumpels beteiligen sich auch die restlichen gut 160 Firmkandidaten aus dem Pfarrverband Weiz in 23 Projekten an der Aktion.

