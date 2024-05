Was haben das Gartenhotel Ochensberger, der Gleisdorfer Installationsbetrieb Reisenhofer und Teco-Plastik aus Weiz gemeinsam? Sie alle lassen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Michael Mauthner ausstatten. Der 56-Jährige betreibt inmitten von St. Ruprecht an der Raab sein Geschäft „Die Anzieher“, ein Fachgeschäft für Berufsbekleidung.

„Wir sind breit aufgestellt und können so gut wie alle Berufsgruppen ausstatten“, sagt er. Ob elegante Kostüme für Anwaltskanzleien, praktische Bekleidung für Küchenpersonal oder funktionales Outdoor-Gewand für Handwerker oder Hausmeister: In Mauthners Geschäft können verschiedene Stücke anprobiert und hinsichtlich Schnitt, Farbe und Design an das jeweilige Unternehmen angepasst werden.

Jahrzehntelange Erfahrung in der Branche

Trachtige Mode bezieht Mauthner von Trachtenmode Hiebaum in Studenzen, andere Kleidung kauft er weltweit zu. Dabei kommt ihm sein Wissen und seine Erfahrung zugute. „Ich habe fast mein ganzes Berufsleben in der Textilbranche verbracht und mir ein großes Netzwerk aufgebaut“, verrät Mauthner. So hat er seine Lehre im Textilgroßhandel abgeschlossen und später unter anderem als Vertreter für HIS-Jeans gearbeitet.

An seinem jetzigen Standort direkt neben dem Spar-Markt hat er vor zehn Jahren eigentlich mit einem Geschäft für Damenmode gestartet. „Aber die Berufsbekleidung, die ich nebenbei schon länger mitgemacht habe, hat sich gewinnbringender entwickelt“.

„Es muss passen!“

Für viele Firmen wird der einheitliche Auftritt ihres Teams immer wichtiger. Die passende Berufsbekleidung sei eine Visitenkarte zum Anziehen, weiß Mauthner. Zudem sei es nicht nur nachhaltig, in langlebige und hochwertige Mitarbeiterkleidung zu investieren.

Viele Arbeitnehmer würden sich mittlerweile eine standesgemäße Bekleidung vonseiten der Unternehmen erwarten und diese mit Stolz tragen. Mauthner: „Die Berufskleidung trägt man oft ja mehr Stunden am Tag als die private Kleidung. Da muss das einfach passen.“