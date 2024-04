In St. Ruprecht an der Raab gibt es Grund zu feiern: Das Projekt „Vielfalt im Zentrum“, in dem das Restaurant und Hotel „Locker & Légere“, ein Sparmarkt sowie das Geschäft „Die Anzieher“ beheimatet sind, feiert zehnjähriges Jubiläum. Doch wie kam es dazu? „Bei einem Spaziergang vor elf Jahren kam die Idee auf, die Liegenschaft im Ortszentrum zu erwerben“, erinnert sich Maria Heuberger-Polansky.