Um 200.000 Euro wurde in den letzten Monaten der Helikopter-Landeplatz beim Landeskrankenhaus in Weiz saniert. Er erhielt unter anderem acht Landescheinwerfer, kann nun theoretisch auch in der Nacht angeflogen werden. Dass die Flugrettung direkt neben dem Haus landen kann, bringt wertvolle Minuten für die Versorgung von Patientinnen und Patienten, erklärte Kages-Vorstandsvorsitzender Gerhard Stark bei der offiziellen Eröffnung am 17. April in Weiz. „Es sind Minuten, die lebensrettend sein können. Ich freue mich wirklich sehr, dass die Revitalisierung des Platzes gelungen ist und bedanke mich ganz herzlich bei all jenen, die das möglich gemacht haben.“