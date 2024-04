Seit Anfang Februar leitet Stefan Pötz die Abteilung für Innere Medizin am LKH Weiz, am Mittwoch wurde er offiziell begrüßt. Da kamen auch Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl, die Kages-Chefs Gerhard Stark, Ulf Drabek und Thomas Hofer sowie zahlreiche weitere Verantwortungsträger in die Oststeiermark.