Frieda Stronach im Alter von 81 Jahren verstorben

60 Jahre war sie mit Multi-Unternehmer und Milliardär Frank Stronach verheiratet. Am 26. März verstarb die gebürtige Weizerin, die als sehr bodenständig und zurückhaltend galt, in Kanada. In ihre frühere Heimat hielt sie viele Jahre Kontakt.