Die Stadt Weiz lud zur Vernissage der „Jungen Kunst“ in das Foyer des Kunsthauses. Ajay Fuchs, Alexandra Ackerl, Anna Balint, Emely Strobl, Ferenc Sebestyén, Hannah Friesenbichler, Hannah Sophia Fuchs, Leonie Theiler, Manuel Baier, Matthias Reisenhofer, Mayra Gratzer Fuentealba, Mia Sophie Rechberger, Michaela Scherf, Michelle Schwaiger und Theresa Emmerich präsentierten ihre Werke. Viel Unterstützung gab es von der Kunstschule Weiz unter der Leiterin Anita Buchgraber. Sie führte mit Günter Pösinger (Künstler und Musiker) durch den Abend. Oswin Donnerer, Vizebürgermeister und Referent für Kunst und Kultur in der Stadtgemeinde, appellierte, die Freude an der Kunst nicht zu verlieren.