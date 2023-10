Die B 76 in Wies hat sich als Unfallstrecke bereits einen Namen gemacht. Zuletzt hat sich im Sommer Anrainer Marcel Fritz mit einem offenen Brief an die Gemeinde gewandt, weil er "nicht mehr zuschauen will". Einige Bewohner setzen sich für eine Fußgängerbrücke über die B 76 im Bereich Steyeregg ein. Für Bürgermeister Josef Waltl und den Gemeinderat ist das Problem kein unbekanntes. Ein Verkehrssicherheitsprojekt sowie Gespräche mit dem Land sind im Laufen.