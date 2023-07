Und wieder zieht ein Unwetter über die Bezirke Leibnitz und Deutschlandsberg. Heute früh waren ebenfalls zahlreiche Haushalte ohne Strom.

Laut Kerstin Huber von der Energie Steiermark waren Dienstagmorgen im Raum Hengsberg und Leibnitz insgesamt 3500 Haushalte ohne Strom. Derzeit müssen noch 300 ohne Elektrizität auskommen. Man arbeite so schnell wie möglich.

Vier Feuerwehren sind in Wurzing, Gemeinde Wildon, mit 50 Einsatzkräften im Einsatz. Nach dem Gewitter ist der Wurzingbach über die Ufer getreten und hat die L 371 sowie einige Wohnhäuser überflutet. Einige Keller musste von der Feuerwehr ausgepumpt werden. Die Landesstraße zwischen Wildon und Allerheiligen ist gesperrt. Die Feuerwehr schätzt, dass die Aufräumarbeiten noch einige Stunden andauern werden. Straßenmeisterei, Bürgermeister und Baubezirksleitung sind ebenfalls vor Ort.

Pflegeheim und Gemeindeamt überflutet

Seit 9 Uhr sind die Einsatzkräfte in Heiligenkreuz am Waasen im Einsatz. 10 Häuser wurden überflutet, darunter das Marktgemeindeamt und das Pflegeheim. Laut Einsatzleiter Patrick Pichler steht in Kellern das Wasser bis zu 1,5 Meter hoch. Die Einsatzkräfte haben bereits Sandsäcke gefüllt, um die Häuser vor dem Wasser zu schützen. "Derzeit sind 19 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Lage entspannt sich nicht. Im Gegenteil, es hat schon wieder zu gewittern begonnen", sagt er im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.

Hagel und Starkregen

In Eibiswald hagelte es massiv. Videos von starken Hagel erreichten die Redaktion auch aus der Gemeinde Großklein. Die Feuerwehren Wettmannstätten, Wohlsdorf, Groß St. Florian, Preding und Wieselsdorf rückten bereits zu Auspumparbeiten aus. In der Gemeinde Preding kam es teilweise zu Straßenüberschwemmungen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Wildbach waren bereits in der Nacht unterwegs, um einen umgestürzten Baum von der Straße zu räumen.

Die Lage ist ähnlich wie vor zwei Wochen. Vor allem im Bezirk Deutschlandsberg waren die Einsatzkräfte am 11. Juli und 13. Juli unwetterbedingt gefordert. Zeitweise waren im Bezirk sogar 7000 Haushalte ohne Strom, nachdem ein Blitz die Hauptleitung getroffen hatte.