Saisonstart für neue Badesee-Pächter und Weinbotin

Dita und Thomas Mayer heißen die neuen Pächter des Badesees Wildon. Christina Dow holte ihre Pop-up-Bar Aperitivo aus dem Winterschlaf. In der "Business-Szene" lesen Sie, was sich in der südsteirischen Wirtschaftswelt gerade tut.