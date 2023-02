Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, kurz PFAS. So nennen sich die Industriechemikalien, die das südsteirische Grundwasser belasten und vielen Betroffenen den Schlaf rauben. Und das nun seit knapp zwei Jahren. Verursacher der Verunreinigung ist die Feuerwehr- und Zivilschutzschule in Lebring - St. Margarethen und damit das Land Steiermark als Betreiber der Schule.