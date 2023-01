Workshop in Tillmitsch

Vor dem Anschnallen machen die Volksschüler den Batman

"Bitte anschnallen – aber richtig!" hieß es am Dienstag in der Volksschule Tillmitsch. Beim AUVA Co-Pilotentraining lernten die Kinder der dritten Klassen, wie man sicher im Auto mitfährt und was Batman damit zu tun hat.