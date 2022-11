Die Eckpunkte waren schon im Vorfeld durchgesickert und exklusiv von der Kleinen Zeitung enthüllt worden. Am Dienstag veröffentlichte der Landesrechnungshof die Endversion seines Prüfberichts zur skandalumwitterten Naturgasanlage im südsteirischen Straß. Erwartungsgemäß hagelt es darin Kritik am Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd (AWV) als Eigentümer der Anlage und seinen fünf Mitgliedsgemeinden. Die Prüfer unter der Leitung von Direktor Heinz Drobesch bestätigen, was mittlerweile selbst die Eigentümer einräumen mussten: Ein dauerhafter Vollbetrieb der 2016 zur Produktion von Biogas und Verwertung von Klärschlamm eröffneten Anlage war aufgrund technischer Schwierigkeiten zu keinem Zeitpunkt möglich.