Bessere Leistungsfähigkeit, weniger Überstunden und mehr Motivation: So lautet das Fazit nach vier Jahren Vier-Tage-Woche beim Unternehmen Energietechnik Nauschnegg in Eibiswald. Im Jahr 2018 hat der Betrieb die Vier-Tage-Woche standardmäßig eingeführt – lange bevor andere Unternehmen in der Region Maßnahmen in Richtung "New Work" gesetzt haben. Damit nimmt Energietechnik Nauschnegg eine regionale Vorreiterrolle ein.