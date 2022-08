Aufräumarbeiten dauern an

Sturm zog Spur der Verwüstung durch Deutschlandsberg und Leibnitz

Hunderte Einsatzkräfte von so gut wie allen Feuerwehren in der Süd- und Südweststeiermark standen am Donnerstag und Freitag im Einsatz, um die Folgen der zerstörerischen Sturmfront zu beseitigen.