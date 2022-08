Gerade im Sommer zieht es die Menschen hinaus in die Natur und an neue Orte. Vor allem in den vergangenen zwei Jahren haben die Österreicher den Urlaub im Heimatland wieder schätzen und lieben gelernt. "Die Urlauber möchten vor allem Rad- und Wandertouren machen und sich danach mit einer schmackhaften Jause belohnen. All das können wir unseren Gästen dank der großen Vielfalt in unseren Regionen bieten", freut sich die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Südsteiermark, Melanie Koch. Natürlich sei auch das bekannte Weinmobil bei den Urlaubern sehr beliebt.