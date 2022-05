Die erste Etappe der Matura ist zwar geschlagen. An der HLW Deutschlandsberg ist die Aufregung dennoch nicht verflogen. Dafür verantwortlich ist eine Schummel-Affäre, von der die Kleine Zeitung Kenntnis erlangte. In den letzten Tagen gab es in der pikanten Causa intensive Beratungen zwischen Schulleitung und Bildungsdirektion. Mittlerweile steht fest, dass die Angelegenheit sogar ein Fall für den Staatsanwalt wird.