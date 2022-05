Sie haben schon Tradition: Bereits zum zehnten Mal organisierte HBI Patrick Pichler, diesmal gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr St. Ulrich am Waasen, eine reale Heißübung, um im Ernstfall bestmöglich für einen Atemschutzeinsatz vorbereitet zu sein. Wie schon öfter in der Vergangenheit wurde dazu ein baufälliges Gebäude in Brand gesteckt. Diesmal war das Anwesen Scheucher vlg. Brandhansl in Grabenberg Schauplatz der buchstäblich brandheißen Übung. Die große Herausforderung bestand darin, das brennende Wohnhaus mit insgesamt fünf Brandherden so abzuschotten, damit das sechs Meter entfernte Wirtschaftsgebäude mit Heulager und der angrenzende Rinder- und Pferdestall nicht zu Schaden kommen.