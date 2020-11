Wieder wurde ein leichter Anstieg bei den Infektionszahlen gemeldet. Insgesamt kommt man in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg aktuell auf 1342. In einem Bezirk hat es zwei neue Todesfälle gegeben.

1342 Infizierte wurden am Donnerstag gemeldet © Adobe Stock/Dusan Petkovic

Am Donnerstag wurde wieder ein leichter Anstieg bei den Infektionen in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg gemeldet: 1342 positiv Getestete gibt es aktuelle in der Region (Stand: 18. November, 23.59 Uhr). Am Vortag waren es 1303.