Die Zahl der Infizierten ist am Mittwoch erneut angestiegen. Insgesamt kommt man in der Region auf über 1300 positiv Getestete.

Wieder mehr Infizierte als gestern in Leibnitz und Deutschlandsberg © Adobe Stock/RioPatuca Images

Wieder mehr Infizierte: Die Zahl der Erkrankten ist in den vergangenen 24 Stunden erneut gestiegen. Am Mittwoch zählt man in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg insgesamt 1303 positiv Getestete. Konkret gibt es in Leibnitz aktuell 765 Infizierte und 54 Neuerkrankungen. In Deutschlandsberg zählt man 538 Erkrankte und 42 Neuinfektionen.