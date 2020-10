Facebook

Die beiden Unfallfahrzeuge blockierten die Fahrbahn © FF St. Josef, OBI Frederik Harkam

Zweimal binnen weniger Stunden wurde am Mittwoch das Kranfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Stainz zu einer Fahrzeugbergung angefordert. Am Vormittag wurde es bei der Bergung eines umgestürzten Lkw in St. Stefan ob Stainz eingesetzt. Am Abend musste es nach Fuggaberg (Gemeinde St. Josef in der Weststeiermark) ausrücken. Zwei Pkw waren kurz vor 17.30 Uhr auf einer Gemeindestraße miteinander kollidiert und blockierten die Fahrbahn. Als die alarmierte Freiwillige Feuerwehr St. Josef am Unfallort eintraf, befand sich noch eine Person mit Verletzungen unbestimmten Grades im Fahrzeug, die anderen Beteiligten hatten sich selbstständig befreien können.