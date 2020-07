Am 2. August wird der Themenweg „Abenteuer am Demmerkogel“ eröffnet. Macht der Weg bei der Kleine Zeitung-Platzwahl das Rennen?

Es war (und ist) ein Kraftakt: Über 10.000 Arbeitsstunden steckten die 45 Mitglieder der Landjugend St. Andrä-Höch bisher in den Themenweg „Das große Abenteuer am Demmerkogel“. Nun befindet sich das Projekt im Endspurt. Eröffnet wird der Themenweg am 2. August – mit Frühschoppen, geistlichem Segen und mit den ersten 100 Besuchern, die den Weg erkunden dürfen. Und noch ein Endspurt steht für den Abenteuerweg an – und auch für 13 weitere Themenwege in der Region: Noch bis 6. Juli können Fans im Rahmen der Platzwahl 2020 der Kleinen Zeitung für ihren Lieblings-Themenweg abstimmen.