Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Naturschützer und Gemeinden sehen den Zustand der Schwarzen Sulm durch zwei Kraftwerksprojekte gefährdet © Naturschutzbund

Seit Jahren halten die Pläne für ein Trinkwasserkraftwerk an der Schwarzen Sulm und ein Pumpspeicherkraftwerk auf der Koralm Investoren, Behörden und Gegner auf Trab. Jüngste Entwicklung war eine Petition der drei Gemeinden Deutschlandsberg, Bad Schwanberg und St. Martin im Sulmtal, in der sie den Landtag dazu aufforderten, den Schutzstatus der Schwarzen Sulm mittels Grundsatzbeschluss zu bekräftigen.

Konkret geht es um jene beiden Teilstrecken, die durch ihren Status als Naturdenkmal besonderen Schutz genießen. Die Kraftwerke wären nur dann umsetzbar, wenn die Behörden zum Schluss kommen, das öffentliche Interesse daran wiege schwerer als jenes am Naturdenkmal. Genau das wollen die Gemeinden mit ihrer Petition an den Landtag verhindern.