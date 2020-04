Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der Spar-Markt im südsteirischen Lang wurde nach einem Corona-Fall desinfiziert und mit neuer Belegschaft wiedereröffnet © Spar/Werner Krug

Für Gesprächsstoff in sozialen Medien wie Facebook sorgt derzeit der Spar-Markt in Lang, einer Nachbargemeinde des Corona-Hotspots Lebring (Bezirk Leibnitz). Mehrere Kunden wollen demnach beobachtet haben, dass das Stammpersonal ausgewechselt wurde und führen das auf Corona zurück. Nachdem sich auch Leser an die Kleine Zeitung gewandt hatten, machen wir den Faktencheck.