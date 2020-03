Kleine Zeitung +

Ursache noch nicht geklärt Reitstall wurde Raub der Flammen, mehrere Pferde tot

Nach Brand in Reitstall in Seggauberg laufen die Ermittlungen zur Brandursache auf Hochtouren. Die Anlage brannte vollständig nieder, das Feuer griff auch auf den nahen Wald über. Menschen wurden nicht verletzt, mehrere Pferde verendeten in den Flammen. Bis zu 300 Feuerwehrmänner standen im Einsatz.