Gernot Freydl schrieb Fußballgeschichte und ist als Geschäftsmann erfolgreich © Jürgen Fuchs

Er war der Held im Tor der Österreicher in den frühen 1960er-Jahren und ging als „Panther von Moskau“ in die Geschichtsbücher ein. Nach seiner aktiven Karriere reüssierte Gernot Fraydl auch als Trainer bei Sturm, dem GAK und seinem Heimatverein Deutschlandsberg. Parallel dazu baute er das Moorbad Schwanberg auf und formte es in über 30 Jahren als Manager zu einem touristischen Leitbetrieb der Region.