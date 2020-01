Ein Problem mit illegalen Zweitwohnsitzen wie in Schladming gibt es in der Südsteiermark zwar noch nicht. Einige Gemeinden ergreifen dennoch vorsorglich Maßnahmen.

Ein Eigenheim im südsteirischen Weinland ist der Traum vieler Gäste. Einen Ausverkauf oder explodierende Zweitwohnsitzzahlen gibt es aber nicht © Robert Lenhard

Seit Monaten sorgt das Thema illegale Zweitwohnsitze und Immobilienspekulationen in der Kleinregion Schladming für Aufregung in der Bevölkerung. Zuletzt bildete sich sogar ein Bürgerforum, das die Landesregierung zu einer Verschärfung der Gesetzeslage auffordert.

Eine Entwicklung, die auch in der Süd- und Südweststeiermark aufmerksam verfolgt wird.