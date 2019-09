Kleine Zeitung +

Gegen den Ausverkauf der Heimat "Wir brauchen eine Handhabe gegen Zweitwohnsitze"

Die Schladminger Bürgermeisterin Elisabeth Krammel will mit einer Petition an das Land Steiermark eine Gesetzesänderung in Sachen Zweitwohnsitze erwirken. In der Ramsau kontrolliert ein weiblicher "Zweitwohnsitz-Sheriff" illegale Feriendomizile.