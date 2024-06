32 Weinbaubetriebe, sieben Gastronomiebetriebe und ein Käseweltmeister zeigen sich beim 29. Leutschacher Weinkulinarium von ihrer besten Seite. Dieses findet am 22. Juni in einem komplett neuen Umfeld statt: am Weingut Kollerhof-Lieleg in Leutschach an der Weinstraße. Die Gemeinde gilt als größte Hopfen- und Weinbaugemeinde der Steiermark.