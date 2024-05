Am 30. Mai feiert man im Schilcherland traditionell die Auferstehung Christi mit zahlreichen kunstvoll gestalteten Blütenteppichen. Rosen und Gerbera müssen dafür ihr Blütenkleid lassen, in mühevoller Handarbeit werden die Blumen jedes Jahr von freiwilligen Helfern gezupft. Das Legen der Blütenteppiche findet alljährlich am Fronleichnamstag statt. So erstrahlen die Ortszentren rechtzeitig für die an die Heiligen Messen anschließenden Prozessionen durch Deutschlandsberg, Bad Schwanberg und Eibiswald in buntem Glanz.