Am Donnerstagnachmittag kam es in Leibnitz auf der L637 zu einem Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Frau krachte gegen 17 Uhr in Groß Sankt Florian mit einem 35-jährigen Autolenker zusammen.

Laut der Polizei dürfte der Fahrer gerade dabei gewesen sein, abzubiegen, als es zur Kollision kam. Beide Personen wurden verletzt. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber, der Mann mit einem Rettungswagen ins LKH Wagna gebracht.

An beiden Unfallwägen entstand ein Totalschaden. Nach dem Unfall war die Straße eine Stunde gesperrt.