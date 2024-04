Ein 77-Jähriger ist Freitagmittag in Altenfelden (Bezirk Rohrbach) bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Eine Schwangere (29) wurde verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen. Der Mann dürfte beim Einbiegen auf eine Vorrangstraße den Pkw eines 23-Jährigen übersehen haben. Der Pensionist wurde bei der Kollision im Auto eingeklemmt, er starb am Unfallort. Im Wagen des 23-Jährigen wurden die Schwangere sowie zwei weitere Mitfahrer verletzt, so die Polizei.