Im Archäologiemuseum Schloss Eggenberg in Graz wird am 18. April die Sonderausstellung „Die geformte Welt. Archäologie der ArchaeoRegion Südweststeiermark“ eröffnet. Spektakuläre Fundstücke, von der Altsteinzeit bis hin zur Neuzeit, geben Einblicke in die Vergangenheit der Region.