Die Kinder sind krank. Schon wieder. Und der Pflegeurlaub von Mama und Papa aufgebraucht. Was also tun, wenn keine Verwandten oder Bekannten zur Hand sind, die auf die Kinder aufpassen können? Dieser Notsituation hat sich der Verein „KiB children care“ (KiB) mit Sitz in Ungenach, Oberösterreich, angenommen. Seine Notfallmamas und -papas rücken aus, wenn die Kinder oder Eltern krank sind. Elke Breitler aus Heiligenkreuz am Waasen ist so eine Notfallmama.