Nach der Sabotage an einem Schweinestall vor knapp einem Monat in Großklein, Bezirk Leibnitz, kommt nun ein weiterer Zwischenfall mit Schweinen ans Licht. In Heiligenkreuz am Waasen entdeckte eine Südsteirerin Ende Februar während eines Spaziergangs auf einem Acker zwei tote Ferkel. „Ich habe überlegt, was ich tun kann. Eine Freundin erzählte mir, dass sie auf dem Acker schon einmal einen Schweinekopf gefunden hatte“, berichtet die Frau (Name der Redaktion bekannt).