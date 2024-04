Zum ersten Mal an die breite Öffentlichkeit drangen die fragwürdigen Vorgänge Ende 2021 durch einen Bericht in der Kleinen Zeitung. Seitdem sorgen die Pläne für ein Luxus-Hotelprojekt im bekannten Engelweingarten in Stainz regelmäßig für Schlagzeilen. Zuletzt erst vor wenigen Wochen, als eine Aktion der kritischen „Bürgerinitiative Engelweingarten“ Aufsehen erregte. Über Plakate in einer Schaufensterauslage am Hauptplatz von Stainz wurde Bürgermeister Karl Bohnstingl (ÖVP) mit unangenehmen Fragen zur Rolle der Gemeinde am strittigen Projekt konfrontiert.