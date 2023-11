An die große Glocke hatte man es nicht gerade gehängt: „Öffentliche Versammlung für die Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 1.04 ‘Tourismus’“, lautete der unscheinbare Hinweis in einer Postwurfsendung der Marktgemeinde Stainz. Insider wussten freilich, dass es bei dem Termin Dienstagabend in der Hofer-Mühle um das umstrittene Hotelprojekt im Engelweingarten gehen sollte.