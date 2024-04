Sie sind großteils 60 plus und treten fürs Klima eifrig in die Pedale. Schon seit Längerem machen die „Omas for Future“ Gruppe Südsteiermark mit ihren Aktionen und Initiativen zum Klimaschutz von sich reden. Für dieses Jahr haben sie sich etwas ganz Besonderes überlegt: Im Rahmen der Aktion „Klingeln fürs Klima“ wollen zehn Vereinsmitglieder, gemeinsam mit motivierten Unterstützerinnen und Unterstützern, den Weg nach Wien antreten. Gestartet wird in der südsteirischen Bezirkshauptstadt Leibnitz, als Transportmittel dient der Drahtesel.