Welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern und Enkelkindern? Diese einfache Frage liegt der Gründung der "Omas for Future Deutschland" zugrunde. Hildegard Schweder ließ sich davon inspirieren. Vor knapp neun Jahren zog sie von Frankfurt am Main in die Südsteiermark. Seit April 2021 ist die 68-Jährige als Obfrau des Vereins "Omas for Future Österreich" tätig. Enkelkinder hat sie keine.