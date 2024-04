Medien aus ganz Österreich berichteten in den vergangenen Tagen über das „Osterwunder“ in der Südsteiermark. Maßgeblichen Anteil an dessen Zustandekommen hat Horst Lienhart. Der 43-Jährige eilte sofort nach dem Horrorcrash am Ostersonntag in Hengsberg (Bezirk Leibnitz) zur Unfallstelle. Dort angekommen, gelang es ihm gerade noch rechtzeitig, die 33-jährige Lenkerin aus dem Wrack zu ziehen, bevor es in Flammen aufging.