Die Wahl öffentlicher Verkehrsmittel ist jetzt interessant geworden. Das hat verschiedene Gründe, wie etwa die hohen Treibstoffpreise. Aber vor allem im Klimaticket sehen die Grünen einen besonderen Anstoß und Anreiz. "Es verändert etwas in der Mobilität in Österreich", betont der Grünen-Abgeordnete Lambert Schönleitner. Diese günstigen Umstände nutzen die Grünen für eine Mobilitätskampagne, eine Landtagsinitiative und eine Petition, die den öffentlichen Verkehr (ÖV) in der Steiermark weiter stärken soll, und machten in diesem Zusammenhang auch in Feldbach Halt. Zentral ist dabei die Forderung, dass das Klimaticket bis vor die eigene Haustür gilt. Denn: "Bei der ersten und bei der letzten Meile besteht noch eine große Lücke - zwischen Wohnort und Haltestelle", erläutert Schönleitner. Dazu müsse man das System komplett neu aufstellen.