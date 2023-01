Größte Fotovoltaik-Vorrangzone mit 45 Hektar in Bad Radkersburg vorgesehen

Es ist so weit: Die Landesregierung veröffentlicht Vorrangzonen in der Steiermark, in denen große Fotovoltaikanlagen entstehen sollen. Die größten Zonen liegen in der Südoststeiermark, das wussten die Bürgermeister vorerst noch nicht.