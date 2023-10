"Saftiges Brot, umrandet von einer knusprigen Kruste und ein himmlisch wohliger Duft, der schon von weitem zu riechen ist", danach suchte das österreichische Kulinarik-Magazin Falstaff in seinem Publikumsvoting. Das Ergebnis: In der Steiermark erkämpfte sich die Bäckerei Kranich aus St. Peter am Ottersbach den ersten Platz.

Alle Stockerlplätze gingen in die Südoststeiermark

Ganze 59 Prozent der abgegebenen Stimmen gingen an die Traditionsbäckerei. Damit liegt Bäckermeister Kurt Kranich 50 Prozentpunkte vor dem zweiten und dritten Platz. Diese gingen mit den Bäckereien vom Lichtenberg aus Gnas (Platz zwei) und Mehlveredelung Uller aus Feldbach (Platz drei) ebenfalls in die Südoststeiermark.

Der Sieg bei der Abstimmung sei für Kurt Kranich bereits absehbar gewesen, wenn er ehrlich sei, sagt er lachend: "Ich tu' mir ja schon immer viel an und bitte über WhatsApp oder im Geschäft alle zum Voten." Die 1991 gegründete Bäckerei konnte mit diesem Ansatz heuer bereits an den Erfolg aus dem Jahr 2022 anknüpfen, damals wurde Kranich im Falstaff Voting zum beliebtesten Krapfenbäcker der Steiermark gewählt. Nun soll am 26. Oktober in der Bäckerei der erste Platz mit Striezelbacken, Brotverkostung, Sturm und Kastanien gefeiert werden.

Regionale Zutaten und gutes Handwerk

Der Erfolg dürfte nicht nur in der regelmäßigen Aufforderung abzustimmen liegen, sondern auch daran, dass das Brot den Kundinnen und Kunden Kurt Kranichs einfach schmeckt. "Ich versuche seit Jahren, von den ganzen Fertigprodukten wegzukommen. Wir kaufen alles vor Ort und machen alles selbst", erläutert Kranich stolz.

Neben den regionalen Zutaten und der Handwerkskunst dürfte wohl auch die gute Vernetzung in der Region für die rege Teilnahme an der Abstimmung gesorgt haben. "Ich bin bei mehreren Vereinen engagiert und gut bekannt, außerdem ist unser Café Sturmbotschaft", so der Bäckermeister. Dabei handelt es sich um eine Art Anlaufstelle für alle Fans des SK Sturm Graz in der Region.

Die Fußballaffinität liegt scheinbar in der Familie, so macht der Sohn von Kurt Kranich derzeit eine Ausbildung zum Fußball-Analysten in Wien. Dadurch komme er auch oft in den Genuss, bei anderen beliebten Bäckereien das Sortiment zu testen: "Ich bin recht umtriebig. Immer wenn ich wo hinkomme, koste ich das Brot vor Ort. In Wien zum Beispiel beim Öfferl." So werde dann daheim auch in der eigenen Backstube kritisch evaluiert und optimiert.