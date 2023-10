Aroniabeeren, Kakis oder eben auch Kiwis – in der Steiermark sind in den vergangenen Jahren immer mehr exotische Früchte aufgetaucht. Nicht nur im Supermarkt, sondern auch wachsend in Gärten oder kleinen Plantagen. Vitaminreich, klimafreundlich und meist von Nachbarinnen und Nachbarn skeptisch beäugt gedeihen sie in der Südoststeiermark augenscheinlich recht gut. "Auch bei unseren Bio-Mini-Kiwis waren viele anfangs skeptisch, da brauchte es viel Überzeugungsarbeit durch Aufschneiden, Zeigen und Kosten", erklären Christina und Bernhard Thir, die 2016 die ersten Mini-Kiwis am Hof in Riegersburg setzten.