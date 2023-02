Mit der zweizügigen AHS-Unterstufe am BRG/Borg Feldbach könnte es bald ernst werden. Wie kurz vor Weihnachten berichtet, hatte das Ministerium in seiner Genehmigung zur Führung einer AHS-Langform am Standort Feldbach und damit der Führung eines BRG/Borg Feldbach mit dem Schuljahr 2022/23 vorerst nur eine einzügige AHS-Unterstufe genehmigt. Vor einer Ausweitung auf die im Endausbau beantragte zweizügige Unterstufe verlangte das Ministerium noch Antworten und Daten zu den Auswirkungen auf die Mittelschulen der Region, zu erwartende Schülerzahlen in der Oberstufe des Realgymnasiums und zu erwartende Behaltequoten im Vergleich zu vergleichbaren AHS-Standorten.