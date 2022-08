Fixpunkt in Gnas

Zum 50. Mal matchen sich Hobbyvereine um den Dorf-Meisterteller

Der Ankick für die 50. Dorfmeisterschaft in Gnas geht am 27. August in Aug-Radisch über die Bühne. Insgesamt kämpfen sechs Hobbyvereine um den Meistertitel. Die Dorfmeisterschaft sei weit über die Gemeindegrenzen bekannt.