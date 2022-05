Wenn am 1. Juni die 18. Staffel der ATV-Show „Bauer sucht Frau“ startet, ist Markus Lang aus Riegersburg als einer von 15 Landwirtinnen und Landwirten auf der Suche nach der großen Liebe. Der 42-Jährige betreibt einen Reitstall in Dörfl bei Riegersburg und ist passionierter Reitsportler. Das sollte auch seine zukünftige Göttergattin sein, die er in den nächsten Wochen zu finden hofft. „Sie soll das Pferdeleben und Turnierleben genauso lieben wie ich. Und mir auf Augenhöhe begegnen“, wünscht sich Markus.