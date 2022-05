„Community Nurse“, auf Deutsch „Gemeinschaftskrankenpfleger/in“ – mit diesem Schlagwort beschreitet man in Fehring künftig neue Wege im momentan österreichweit so brandaktuellen Thema Pflege. Als eine von 123 Pilotregionen läuft das zu 100 Prozent EU-finanzierte Projekt in Fehring seit dem 1. April und noch bis zum 31. Dezember 2024. Konkret wird von der Stadt als Projektträger das Rote Kreuz damit beauftragt, zwei Community Nurses zu stellen, die in der Zielgruppe 75+ mittels Hausbesuchen und Sprechstunden für präventive Pflegeberatung sorgen.